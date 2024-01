Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt ging es für die Siltronic-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 91,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr um 0,2 Prozent auf 91,90 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 91,70 EUR. Bei 92,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.235 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 94,00 EUR markierte der Titel am 09.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Am 12.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 36,45 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 82,67 EUR.

Am 26.10.2023 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,10 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 349,10 EUR, gegenüber 417,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,28 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 11.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 12,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone

Handel in Frankfurt: TecDAX klettert nachmittags

Börse Frankfurt in Grün: Das macht der MDAX aktuell