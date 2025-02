Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 48,18 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 48,18 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 47,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,88 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.734 Siltronic-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 89,75 EUR erreichte der Titel am 27.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 46,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.02.2025 (36,44 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,400 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 62,60 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Siltronic ließ sich am 24.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,10 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 357,30 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siltronic einen Umsatz von 349,10 Mio. EUR eingefahren.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 10.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 2,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

