Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Nachmittag an Fahrt

So entwickelt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 48,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siltronic konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 48,50 EUR. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,66 EUR. Mit einem Wert von 47,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 77.596 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 27.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 89,75 EUR. 85,05 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 36,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,87 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,400 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 62,60 EUR.

Am 24.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 357,30 Mio. EUR gegenüber 349,10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Siltronic am 06.03.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Siltronic.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,45 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels im Aufwind

Börse Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag fester

XETRA-Handel: TecDAX verbucht Gewinne