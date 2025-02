Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 48,02 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 48,02 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 47,82 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,88 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.662 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.02.2024 auf bis zu 89,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 86,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,400 EUR je Siltronic-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 62,60 EUR.

Am 24.10.2024 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 1,10 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 357,30 Mio. EUR gegenüber 349,10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 06.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 10.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,45 EUR je Siltronic-Aktie.

