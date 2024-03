Siltronic Aktie News: Siltronic verbilligt sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 85,10 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:49 Uhr um 0,7 Prozent auf 85,10 EUR nach. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 84,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 19.376 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 9,47 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,40 EUR am 13.05.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 31,37 Prozent wieder erreichen.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 84,80 EUR.

Am 26.10.2023 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,10 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 3,47 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 349,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 02.05.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 02.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 0,026 EUR je Aktie aus.

