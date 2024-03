Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit Verlusten

Blick auf Siltronic-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 84,95 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 84,95 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 84,95 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 85,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.140 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 13.05.2023 Kursverluste bis auf 58,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,25 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,71 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 84,80 EUR.

Am 26.10.2023 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,10 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 349,10 EUR – das entspricht einem Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 02.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Siltronic.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,026 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

