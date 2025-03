Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Mittag schwächer

Kurs der Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 46,30 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:40 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 46,30 EUR. Die Siltronic-Aktie sank bis auf 45,80 EUR. Bei 46,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 17.755 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.04.2024 auf bis zu 86,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 87,04 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,44 EUR am 04.02.2025. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 27,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,175 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 0,200 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 54,60 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 06.03.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 360,60 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 356,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 01.05.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,139 EUR ausweisen wird.

