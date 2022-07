Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 25.07.2022 09:22:00 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 70,95 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 70,95 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 891 Siltronic-Aktien.

Am 24.07.2021 markierte das Papier bei 145,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 51,10 Prozent niedriger. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,85 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 11,12 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 108,00 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 10.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,67 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 417,00 EUR umgesetzt, gegenüber 316,10 EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 29.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 28.07.2023 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 8,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

