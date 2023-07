Siltronic Aktie News: Siltronic gewinnt am Nachmittag an Boden

Notierung im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 75,00 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 2,4 Prozent auf 75,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 75,90 EUR. Bei 73,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 28.061 Siltronic-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.02.2023 bei 87,25 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,65 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 31,13 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 71,33 EUR an.

Am 10.05.2022 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 417,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 417,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Siltronic dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 8,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

AIXTRON, Siltronic, Infineon & Co.: Technologiewerte im Fahrwasser der NASDAQ gefragt

Siltronic-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten

Siltronic-Aktie mit Verlusten: Citigroup nimmt Siltronic mit 'Neutral' wieder auf - Ziel 75 Euro