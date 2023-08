Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag nahezu unverändert

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siltronic zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die Siltronic-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 74,10 EUR an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:17 Uhr bei der Siltronic-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 74,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 74,45 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 73,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.522 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 15,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 51,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 30,30 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 72,17 EUR.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 417,00 EUR gegenüber 417,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 8,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

