Siltronic Aktie News: Siltronic gibt am Mittag nach
Die Aktie von Siltronic gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 37,96 EUR.
Werte in diesem Artikel
Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 37,96 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 37,96 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 4.337 Stück.
Am 24.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 99,29 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 15,70 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,100 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 EUR je Siltronic-Aktie aus.
Siltronic ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 0,73 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 351,30 Mio. EUR umgesetzt.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 28.10.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.
In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,698 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
