Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 38,24 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere um 15:48 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 38,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,28 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.089 Siltronic-Aktien.

Am 24.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 97,83 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 32,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 16,32 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,100 EUR je Siltronic-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,00 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 29.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,32 Prozent auf 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 351,30 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Siltronic am 28.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2026 erwartet.

Laut Analysten dürfte Siltronic im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR einfahren.

