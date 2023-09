Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 73,50 EUR.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:43 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 73,50 EUR. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 73,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.897 Siltronic-Aktien.

Am 08.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 51,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 73,67 EUR.

Siltronic ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,47 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 417,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 8,00 EUR im Jahr 2021 aus.

