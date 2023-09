Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 73,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,7 Prozent auf 73,75 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siltronic-Aktie bei 73,75 EUR. Mit einem Wert von 74,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 394 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 08.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,25 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,31 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 51,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siltronic-Aktie bei 73,67 EUR.

Am 10.05.2022 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 3,47 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 417,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 417,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Siltronic am 26.10.2023 präsentieren. Siltronic dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 8,00 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen

Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Abschläge

XETRA-Handel Das macht der TecDAX am Mittag