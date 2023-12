Siltronic Aktie News: Siltronic steigt am Montagmittag

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 88,25 EUR.

Um 17:35 Uhr wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 88,25 EUR nach oben. Bei 88,50 EUR erreichte die Siltronic-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 86,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 42.515 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 92,90 EUR markierte der Titel am 29.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,27 Prozent. Am 12.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,82 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,67 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,10 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 3,47 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siltronic 349,10 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 417,00 EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 11.03.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 8,00 EUR im Jahr 2021 aus.

Redaktion finanzen.net

