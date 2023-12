Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Montagnachmittag fester

Siltronic im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siltronic. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 88,25 EUR zu.

Um 17:35 Uhr konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 88,25 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 88,50 EUR zu. Bei 86,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42.515 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.11.2023 bei 92,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 58,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,67 EUR.

Am 26.10.2023 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,10 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2024 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 11.03.2025.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 8,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

