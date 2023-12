Aktie im Blick

Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

25.12.23 09:22 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 88,25 EUR.

Werbung

Um 17:35 Uhr konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 88,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 88,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 86,55 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42.515 Stück gehandelt. Am 29.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 5,27 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,40 EUR am 12.05.2023. Abschläge von 33,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 79,67 EUR. Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,10 EUR, nach 3,47 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 349,10 EUR – das entspricht einem Abschlag von 16,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 417,00 EUR erwirtschaftet worden. Die Siltronic-Bilanz für Q4 2023 wird am 12.03.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 11.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Siltronic. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 8,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie Börse Frankfurt: MDAX notiert letztendlich im Minus Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich schlussendlich leichter Schwache Performance in Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com