Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 90,10 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:40 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 90,10 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 89,25 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,15 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 19.358 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 58,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2023). Mit einem Kursverlust von 35,18 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,67 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 26.10.2023. Das EPS lag bei 1,10 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,28 Prozent auf 349,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 11.03.2025.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 12,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

