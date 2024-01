Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Nachmittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 90,35 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 90,35 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siltronic-Aktie bis auf 89,25 EUR. Bei 90,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 36.996 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,00 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. 4,04 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2023 bei 58,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 54,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,67 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,28 Prozent auf 349,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 12.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 11.03.2025.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 12,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone

Handel in Frankfurt: TecDAX klettert nachmittags

Börse Frankfurt in Grün: Das macht der MDAX aktuell