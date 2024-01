Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagvormittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 89,65 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 2,7 Prozent auf 89,65 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 89,65 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.038 Siltronic-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.01.2024 auf bis zu 94,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 4,85 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2023 bei 58,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 34,86 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 82,67 EUR.

Am 26.10.2023 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,10 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 349,10 EUR – das entspricht einem Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 12.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2022 12,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

