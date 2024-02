Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagmittag in Rot

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 86,50 EUR ab.

Um 11:38 Uhr rutschte die Siltronic-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 86,50 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 86,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,70 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.140 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 94,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 7,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 13.05.2023 Kursverluste bis auf 58,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 48,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,09 EUR je Siltronic-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 26.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,10 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 349,10 EUR im Vergleich zu 417,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2024 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 11.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,98 EUR je Siltronic-Aktie.

