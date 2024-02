Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Montagvormittag fester

So entwickelt sich Siltronic

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 88,15 EUR.

Um 09:04 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 88,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 88,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.285 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,00 EUR an. 6,64 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,40 EUR. Dieser Wert wurde am 13.05.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,09 EUR je Siltronic-Aktie. Analysten bewerten die Siltronic-Aktie im Durchschnitt mit 82,50 EUR.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,10 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 3,47 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 349,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 11.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Siltronic.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,98 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

