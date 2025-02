Siltronic Aktie News: Anleger greifen bei Siltronic am Mittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Siltronic zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 49,48 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Siltronic-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 49,48 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siltronic-Aktie bei 49,72 EUR. Bei 48,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 24.348 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.02.2024 auf bis zu 89,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 44,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,44 EUR am 04.02.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Siltronic-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,400 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 62,60 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Siltronic veröffentlichte am 24.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent auf 357,30 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 349,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2025 veröffentlicht. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 10.03.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,45 EUR je Siltronic-Aktie.



