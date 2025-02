Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 48,16 EUR ab.

Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 48,16 EUR. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,16 EUR nach. Bei 48,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.325 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 86,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,44 EUR ab. Abschläge von 24,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Siltronic-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,400 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 62,60 EUR an.

Siltronic ließ sich am 24.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,10 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siltronic im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 357,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 349,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 10.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2024 2,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

