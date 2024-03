Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagvormittag schwächer

So entwickelt sich Siltronic

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 85,00 EUR.

Die Aktie verlor um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 85,00 EUR. Bei 85,00 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 85,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 406 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 10,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 31,29 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,71 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 84,80 EUR.

Am 26.10.2023 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 EUR gegenüber 3,47 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 349,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,28 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 02.05.2024 terminiert. Am 02.05.2025 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2024 0,026 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

