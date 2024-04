Siltronic Aktie News: Siltronic verbilligt sich am Freitagnachmittag

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 75,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Siltronic-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 75,85 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 68,50 EUR. Bei 77,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 202.438 Stück.

Bei 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 23,93 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,40 EUR am 13.05.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 23,01 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 92,48 EUR angegeben.

Siltronic ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.05.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 02.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2024 -0,259 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich am Mittag schwächer

Freundlicher Handel: So entwickelt sich der TecDAX am Mittwochmittag

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsstart