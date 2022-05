Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 26.05.2022 12:22:00 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 84,65 EUR. Im Tief verlor die Siltronic-Aktie bis auf 83,90 EUR. Bei 85,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 7.913 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2021 auf bis zu 145,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 41,66 Prozent niedriger. Am 09.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 125,17 EUR.

Am 10.05.2022 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,67 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 417,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 316,10 EUR umsetzen können.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 vorlegen.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 11,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siltronic