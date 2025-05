Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag freundlich

Siltronic im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Siltronic. Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 35,48 EUR. Kurzfristig markierte die Siltronic-Aktie bei 36,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 35,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 35.957 Siltronic-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.08.2024 bei 79,10 EUR. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 55,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,81 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,132 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,17 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siltronic am 30.04.2025. Siltronic hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,86 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite standen 345,80 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 343,50 Mio. EUR umgesetzt.

Siltronic dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,566 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel weniger Dividende erhalten Siltronic-Aktionäre

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Siltronic-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siltronic von vor 3 Jahren gekostet