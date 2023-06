Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagmittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Siltronic. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Siltronic-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 68,70 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:47 Uhr bei der Siltronic-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 68,70 EUR. Bei 69,75 EUR erreichte die Siltronic-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siltronic-Aktie bisher bei 68,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 69,40 EUR. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.209 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,00 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,65 EUR ab. Mit Abgaben von 24,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 71,67 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 10.05.2022. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,47 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 417,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 417,00 EUR.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 26.07.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 8,00 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

