Siltronic Aktie News: Anleger greifen bei Siltronic am Montagnachmittag zu

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siltronic konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 70,25 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 70,25 EUR zu. In der Spitze legte die Siltronic-Aktie bis auf 70,30 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 69,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 21.879 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 87,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.02.2023). Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 24,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 51,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,48 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 71,67 EUR angegeben.

Am 10.05.2022 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,47 EUR gegenüber 3,47 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 417,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 26.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Siltronic.

In der Siltronic-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 8,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

