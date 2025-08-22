Siltronic Aktie News: Siltronic verbilligt sich am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 37,42 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 37,42 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 37,26 EUR. Bei 37,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.031 Siltronic-Aktien.

Bei einem Wert von 74,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2024). Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 50,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,00 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 16,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,100 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00 EUR an.

Am 29.07.2025 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 0,73 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 329,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 351,30 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Am 28.10.2026 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2025 -2,698 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

