Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag auf rotem Terrain

26.08.25 09:25 Uhr
Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 37,74 EUR abwärts.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 37,74 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,70 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.942 Siltronic-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 98,60 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 15,21 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,100 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siltronic 0,200 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,00 EUR je Siltronic-Aktie an.

Am 29.07.2025 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siltronic mit einem Umsatz von insgesamt 329,10 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,32 Prozent verringert.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

