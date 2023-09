Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siltronic zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,7 Prozent auf 77,30 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 77,30 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 78,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 57.789 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 87,25 EUR markierte der Titel am 08.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 51,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 33,18 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 73,67 EUR aus.

Am 10.05.2022 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS lag bei 3,47 EUR. Im letzten Jahr hatte Siltronic einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 417,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 8,00 EUR im Jahr 2021 aus.

