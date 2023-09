Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Siltronic. Zuletzt konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 76,65 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,9 Prozent auf 76,65 EUR zu. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 77,00 EUR. Bei 75,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 12.627 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Am 08.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 87,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,83 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 51,65 EUR. Mit Abgaben von 32,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 73,67 EUR.

Siltronic gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Siltronic hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,47 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 417,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Siltronic-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Am 24.10.2024 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 8,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

