Siltronic-Aktie aktuell: Siltronic gewinnt an Fahrt

Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 88,18 EUR zu. Bei 88,24 EUR erreichte die Siltronic-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 85,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40.296 Siltronic-Aktien.

Am 20.02.2020 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 109,10 EUR. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2020 Kursverluste bis auf 46,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,00 EUR an. Experten taxieren den Siltronic-Gewinn für das Jahr 2021 auf 6,13 EUR je Aktie.

Die Siltronic AG gehört zu den größten Herstellern von Wafern aus Reinstsilicium für die Halbleiterindustrie weltweit und produziert Siliziumwafer mit Durchmessern von bis zu 300 mm. Diese bilden die Grundlage für die moderne Mikro- und Nanoelektronik. Das Produktportfolio umfasst neben den verschiedenen Wafer-Formen poliert, epitaxiert und annealed auch weitere Spezialanfertigungen, mit denen das Unternehmen speziell auf die Wünsche seiner Kunden eingehen kann. So bietet Siltronic unter anderem Artikel mit unterschiedlichem Durchmesser, Schichten und Oberflächenbeschaffenheit an. Die Produkte werden schließlich in Computern, Smartphones, Flachdisplays, Navigationssystemen oder Steuer- und Kontrollsystemen für die Automobilbranche eingesetzt. Zu den Partnern des Unternehmens zählt beispielsweise Samsung, mit dem Siltronic ein Joint Venture in Singapur unterhält. Die Siltronic AG hält sowohl Produktions- als auch Verkaufsstellen in Europa, den USA und Asien.

