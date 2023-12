Siltronic Aktie News: Siltronic präsentiert sich am Vormittag fester

So entwickelt sich Siltronic

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 88,25 EUR zu.

Um 17:35 Uhr wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 88,25 EUR nach oben. Die Siltronic-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 88,50 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 42.515 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei 92,90 EUR markierte der Titel am 29.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siltronic-Aktie 5,27 Prozent zulegen. Bei 58,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,67 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 26.10.2023 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siltronic ein EPS von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 349,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 417,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 8,00 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

