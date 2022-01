Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic ins Minus

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 113,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 111,95 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 113,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.380 Siltronic-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 147,00 EUR erreichte der Titel am 11.05.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Am 26.01.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 109,55 EUR.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 150,83 EUR. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,61 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

Die Siltronic AG gehört zu den größten Herstellern von Wafern aus Reinstsilicium für die Halbleiterindustrie weltweit und produziert Siliziumwafer mit Durchmessern von bis zu 300 mm. Diese bilden die Grundlage für die moderne Mikro- und Nanoelektronik. Das Produktportfolio umfasst neben den verschiedenen Wafer-Formen poliert, epitaxiert und annealed auch weitere Spezialanfertigungen, mit denen das Unternehmen speziell auf die Wünsche seiner Kunden eingehen kann. So bietet Siltronic unter anderem Artikel mit unterschiedlichem Durchmesser, Schichten und Oberflächenbeschaffenheit an. Die Produkte werden schließlich in Computern, Smartphones, Flachdisplays, Navigationssystemen oder Steuer- und Kontrollsystemen für die Automobilbranche eingesetzt. Zu den Partnern des Unternehmens zählt beispielsweise Samsung, mit dem Siltronic ein Joint Venture in Singapur unterhält. Die Siltronic AG hält sowohl Produktions- als auch Verkaufsstellen in Europa, den USA und Asien. Im Dezember 2020 kündigte GlobalWafers ein freiwilliges Übernahmeangebot an.

