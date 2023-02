Siltronic Aktie News: Siltronic zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie notierte um 01:26 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 68,45 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 69,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42.413 Siltronic-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,90 EUR erreichte der Titel am 28.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,83 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 51,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 32,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 81,75 EUR angegeben.

Am 10.05.2022 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf 3,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 417,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 371,60 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 09.03.2023 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 05.03.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siltronic-Aktie in Höhe von 8,00 EUR im Jahr 2021 aus.

