Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Siltronic gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 88,95 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 88,95 EUR. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89,20 EUR. Bei 88,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 4.988 Siltronic-Aktien umgesetzt.

Bei 94,00 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,68 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.05.2023 bei 58,40 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 34,35 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,09 EUR je Siltronic-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,50 EUR.

Siltronic gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 349,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 417,00 EUR umgesetzt worden waren.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Siltronic.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,98 EUR fest.

