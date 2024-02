Siltronic Aktie News: Siltronic tendiert am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siltronic. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Siltronic-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 88,85 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Siltronic-Aktie um 15:46 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 88,85 EUR. Bei 89,20 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 88,20 EUR aus. Bei 88,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.143 Siltronic-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,00 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,80 Prozent hinzugewinnen. Bei 58,40 EUR fiel das Papier am 13.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 34,27 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2022 erhielten Siltronic-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,50 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Siltronic veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,10 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 349,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 417,00 EUR umgesetzt worden waren.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 vorlegen. Am 11.03.2025 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,98 EUR fest.

