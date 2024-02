Siltronic Aktie News: Siltronic am Dienstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Siltronic. Mit einem Kurs von 88,80 EUR zeigte sich die Siltronic-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Siltronic-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:01 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 88,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Siltronic-Aktie bis auf 89,05 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siltronic-Aktie bei 88,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 88,60 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 758 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,00 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Am 13.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,09 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,50 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 26.10.2023 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,47 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,28 Prozent auf 349,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Siltronic am 12.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 11.03.2025 dürfte Siltronic die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2023 5,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

