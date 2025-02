Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagnachmittag im Minus

Siltronic im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,8 Prozent auf 46,96 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 46,96 EUR. Die Siltronic-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,94 EUR nach. Bei 48,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 62.940 Siltronic-Aktien.

Bei 89,05 EUR markierte der Titel am 21.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 89,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Am 04.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 28,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,400 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 62,60 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 24.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 1,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 357,30 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 349,10 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 10.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 2,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

