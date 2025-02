Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siltronic. Das Papier von Siltronic befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 47,96 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 47,96 EUR. In der Spitze büßte die Siltronic-Aktie bis auf 47,84 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,06 EUR. Bisher wurden heute 4.166 Siltronic-Aktien gehandelt.

Am 21.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,05 EUR an. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 46,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,44 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siltronic-Aktie mit einem Verlust von 24,02 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,400 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 1,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 62,60 EUR angegeben.

Siltronic ließ sich am 24.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,10 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 357,30 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 349,10 Mio. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 06.03.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 10.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2024 2,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

