Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochmittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere um 27.07.2022 12:22:00 Uhr 3,7 Prozent. In der Spitze legte die Siltronic-Aktie bis auf 73,50 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17.115 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Bei 143,00 EUR erreichte der Titel am 28.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Bei 63,85 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 14,02 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 108,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 10.05.2022. Das EPS wurde auf 3,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 417,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 316,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2022 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 28.07.2023.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 8,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

