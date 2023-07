Siltronic Aktie News: Siltronic verzeichnet am Vormittag Verluste

Blick auf Siltronic-Kurs

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 75,00 EUR.

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 75,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 73,50 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.774 Siltronic-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 87,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.02.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 16,33 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,65 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 31,13 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 71,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 10.05.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 417,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 417,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Siltronic.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 8,00 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

