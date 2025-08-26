Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 36,92 EUR.

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:35 Uhr um 1,6 Prozent auf 36,92 EUR ab. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,84 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 37,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.783 Siltronic-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,95 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 103,01 Prozent. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,100 EUR je Siltronic-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,00 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 29.07.2025 legte Siltronic die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,73 EUR je Aktie in den Büchern standen. Siltronic hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 329,10 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 351,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 28.10.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Siltronic 2025 einen Verlust in Höhe von -2,698 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siltronic von vor 3 Jahren verloren

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Papier Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siltronic von vor 10 Jahren abgeworfen