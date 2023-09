Siltronic Aktie News: Siltronic am Nachmittag im Plus

Siltronic im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 77,65 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siltronic nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,4 Prozent auf 77,65 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,75 EUR zu. Bei 76,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.516 Siltronic-Aktien.

Bei 87,25 EUR markierte der Titel am 08.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 12,36 Prozent Plus fehlen der Siltronic-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 51,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 33,48 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 73,67 EUR für die Siltronic-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 10.05.2022 vor. In Sachen EPS wurden 3,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 417,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 417,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 8,00 EUR je Siltronic-Aktie.

