Siltronic Aktie News: Siltronic verteidigt Stellung am Vormittag

Die Aktie von Siltronic zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Siltronic-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 76,65 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Siltronic-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 76,65 EUR. Bei 76,65 EUR erreichte die Siltronic-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Siltronic-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 76,15 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 310 Siltronic-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.02.2023 bei 87,25 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,83 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 51,65 EUR. Mit einem Kursverlust von 32,62 Prozent würde die Siltronic-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 73,67 EUR für die Siltronic-Aktie.

Am 10.05.2022 hat Siltronic in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 417,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 417,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Siltronic am 26.10.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Siltronic.

Von Analysten wird erwartet, dass Siltronic im Jahr 2021 8,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

