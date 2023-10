Siltronic Aktie News: Siltronic am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 80,40 EUR ab.

Die Siltronic-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 1,2 Prozent auf 80,40 EUR ab. In der Spitze fiel die Siltronic-Aktie bis auf 79,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,85 EUR. Der Tagesumsatz der Siltronic-Aktie belief sich zuletzt auf 28.786 Aktien.

Am 11.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,40 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siltronic-Aktie 37,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 73,67 EUR je Siltronic-Aktie aus.

Am 10.05.2022 lud Siltronic zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es stand ein EPS von 3,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic noch ein Gewinn pro Aktie von 3,47 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 417,00 EUR gegenüber 417,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 12.03.2024 dürfte Siltronic Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 11.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siltronic einen Gewinn von 8,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

