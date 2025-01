So bewegt sich Siltronic

Siltronic Aktie News: Siltronic schiebt sich am Dienstagmittag vor

28.01.25 12:04 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 44,34 EUR.

Wer­bung

Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 44,34 EUR. Bei 44,60 EUR erreichte die Siltronic-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 43,48 EUR. Bisher wurden heute 24.059 Siltronic-Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2024 bei 92,95 EUR. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 109,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,64 EUR am 27.01.2025. Der derzeitige Kurs der Siltronic-Aktie liegt somit 6,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,667 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 79,60 EUR an. Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 24.10.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 1,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 357,30 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 349,10 Mio. EUR in den Büchern standen. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 10.03.2026. Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,22 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie Minuszeichen in Frankfurt: MDAX im Minus Handel in Frankfurt: MDAX zum Start in Rot XETRA-Handel TecDAX verliert zum Start des Montagshandels

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com